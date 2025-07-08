Фон дер Ляйен обвинила Китай в фальсификациях и несправедливости

Фон дер Ляйен: Из-за Китая на Западе закрылись целые отрасли промышленности

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен жестко раскритиковала Китай за два дня до саммита между этими экономическими гигантами. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

В частности, она повторила некоторые из претензий, которые в свое время выдвинул Китаю президент США Дональд Трамп. Например, руководитель ЕК заявила, что КНР вела несправедливую экономическую политику и если Пекин хочет и дальше развивать сотрудничество с Брюсселем, то ему придется восстановить баланс. А это, по мысли фон дер Ляйен, означает меньше избыточных мощностей, экспортируемых из Китая, а также доступ европейского бизнеса на рынок этой азиатской страны.

Фон дер Ляйен отметила, что Китай рано инвестировал во многие технологии будущего, но затем начал наводнять мировые рынки дешевыми, субсидируемыми товарами, чтобы уничтожить конкурентов. Из-за этого закрылись целые западные отрасли промышленности — от солнечных батарей до переработки полезных ископаемых, а Китай стал доминировать. Глава ЕК заявила, что товары и услуги, которые «сделаны в Китае», автоматически получают 20 процентов ценового преимущества в публичных торгах.

«Это просто несправедливо. Система явно сфальсифицирована», — возмутилась фон дер Ляйен.

В апреле она говорила, что поскольку Евросоюз и Китай входят в число крупнейших мировых рынков, то они должны нести ответственность за поддержание сильной и реформированной торговой системы.