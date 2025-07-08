Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:37, 8 июля 2025Экономика

Фон дер Ляйен обвинила Китай в фальсификациях и несправедливости

Фон дер Ляйен: Из-за Китая на Западе закрылись целые отрасли промышленности
Кирилл Луцюк

Фото: Yves Herman / Reuters

Глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен жестко раскритиковала Китай за два дня до саммита между этими экономическими гигантами. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

В частности, она повторила некоторые из претензий, которые в свое время выдвинул Китаю президент США Дональд Трамп. Например, руководитель ЕК заявила, что КНР вела несправедливую экономическую политику и если Пекин хочет и дальше развивать сотрудничество с Брюсселем, то ему придется восстановить баланс. А это, по мысли фон дер Ляйен, означает меньше избыточных мощностей, экспортируемых из Китая, а также доступ европейского бизнеса на рынок этой азиатской страны.

Фон дер Ляйен отметила, что Китай рано инвестировал во многие технологии будущего, но затем начал наводнять мировые рынки дешевыми, субсидируемыми товарами, чтобы уничтожить конкурентов. Из-за этого закрылись целые западные отрасли промышленности — от солнечных батарей до переработки полезных ископаемых, а Китай стал доминировать. Глава ЕК заявила, что товары и услуги, которые «сделаны в Китае», автоматически получают 20 процентов ценового преимущества в публичных торгах.

Материалы по теме:
Китай годами скрывал проблемы в экономике. Чем это обернулось?
Китай годами скрывал проблемы в экономике.Чем это обернулось?
3 января 2024
Экономика Китая стремительно растет. Но почему Пекин проигрывает США и Европе борьбу за триллионы долларов?
Экономика Китая стремительно растет.Но почему Пекин проигрывает США и Европе борьбу за триллионы долларов?
22 марта 2024

«Это просто несправедливо. Система явно сфальсифицирована», — возмутилась фон дер Ляйен.

В апреле она говорила, что поскольку Евросоюз и Китай входят в число крупнейших мировых рынков, то они должны нести ответственность за поддержание сильной и реформированной торговой системы.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Миллионы рублей из бюджета потратили на дачу и баню сына бывшего замминистра обороны. Здания оформили как часть парка «Патриот»

    В морге под Москвой завершили опознание тела экс-министра транспорта Старовойта

    Военкор объяснил заявления Сырского о позициях в Курской области

    Россиянин Сороколетов поплатился за фотографии военного объекта

    Жители российского города пожаловались на льющуюся из розеток воду

    В «Айдаре» призвали сажать за госизмену за поддержку ударов по военкоматам

    Некоторым россиянкам повысят пособие по беременности

    ФСБ наделили правом создавать собственные следственные изоляторы

    Фон дер Ляйен обвинила Китай в фальсификациях и несправедливости

    Военкор пошутил о взятом ВСУ в осаду Севастополе и до сих пор удерживаемом ими Мариуполе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости