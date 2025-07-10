В Германии высказались о колебаниях Трампа между диалогом и конфронтацией с Россией

BZ: Нестабильность позиции Трампа угрожает будущей военной помощи Украине

Колебания американского президента Дональда Трампа между открытым диалогом и конфронтацией с Россией ставят под вопрос оказание будущей военной помощи Украине, пишет немецкая газета Berliner Zeitung (BZ).

«Для украинского народа это означает, что пока Трамп колеблется между конфронтацией и сотрудничеством, будущее помощи со стороны США остается неопределенным», — высказались в статье.

Как указал автор в Германии, несмотря на старания украинского лидера Владимира Зеленского исполнять все прихоти Трампа, нет никакой гарантии, что Вашингтон окажет хотя бы малейшую помощь Киеву. Он подчеркнул, что нестабильность позиции Трампа угрожает будущей военной помощи Украине.

Ранее сообщалось, что Трамп рассматривает возможность отправки еще одной системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.