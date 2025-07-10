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10:03, 10 июля 2025Мир

Украине предрекли одни из самых тяжелых месяцев в конфликте с Россией

Euractiv: Украину ждет напряженное лето из-за ограниченности ресурсов Европы
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Andreea Campeanu / Reuters

Ограниченность ресурсов Европы и сокращение помощи США осложняют поддержку Киева, который столкнется с трудностями в ближайшие месяцы. Об этом пишет Euractiv со ссылкой на источники и экспертов.

«Украина продолжает демонстрировать новаторский дух. Но нас ждет напряженное и трудное лето», — сказал высокопоставленный представитель НАТО на условиях анонимности.

Западные союзники Киева признают, что возможности поддержки ограниченны. Особенно ситуацию усугубляет тот факт, что финансирование со стороны США вряд ли вернется к уровню администрации экс-президента Джо Байдена.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон рассмотрит просьбу Киева о передаче систем зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) Patriot, однако это потребует отдельного обсуждения из-за его высокой стоимости.

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