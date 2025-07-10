Экс-премьер России высказался о вступлении Украины в ЕС

Степашин: Украина не нужна Евросоюзу, потому что погрязла в долгах

Украина не нужна Европейскому союзу, потому что погрязла в долгах и не является суверенным государством, заявил бывший премьер-министр России Сергей Степашин. Об этом пишет РИА Новости.

Как указал политик, Украина «уже не суверенное государство», так как находится под «внешним управлением».

«Если в Евросоюз захотят, ради Бога. Только Евросоюзу они абсолютно не нужны. (Украина — примечание "Ленты.ру") — должник страшный», — высказался он о вступлении страны в ЕС.

Экс-премьер добавил, что Москва не согласится на вступление Украины в НАТО, а также будет настаивать на том, чтобы украинская армия была небольшой, не вызывающей опасений.

Ранее стало известно, что Украина готова открыть три переговорных кластера о вступлении в ЕС уже в июле.