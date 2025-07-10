Устроивший распитие спиртного в одном из столичных супермаркетов россиянин попал на видео

В Москве задержали мужчину, распивавшего спиртное в супермаркете

В Москве задержали мужчину распивавшего спиртное в супермаркете. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Росгвардии города.

На кадрах видно, как в один из магазинов на Большой Академической улице пришел мужчина в состоянии алкогольного опьянения и решил продолжить распитие прямо с полки супермаркета. Он открыл банку, сделал глоток и завалился на пол. После этого к нему подошла сотрудница магазина с целью проводить на кассу, но мужчина нецензурно выражался и угрожал посетителям и продавцам.

По данным ведомства, администратор нажал тревожную кнопу и на вызов приехали сотрудники вневедомственной охраны. Они задержали 40-летнего хулигана и доставили его в отдел полиции для установления всех обстоятельств происшествия.

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