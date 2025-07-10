Россиян призвали избегать купания в одном типе водоемов

Врач Агапкин предупредил, что утки в водоемах являются переносчиками паразитов

Врач-реабилитолог и телеведущий Сергей Агапкин в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» предупредил об опасности одного типа водоемов. Выпуск передачи доступен на платформе «Смотрим».

Агапкин призвал россиян избегать купания в водоемах с утками. Он объяснил, что эти птицы являются переносчиками церкарий — личинок глистов, которые могут проникать под кожу человека и вызывать у него зуд. Среди других признаков, которые свидетельствуют о заражении этими паразитами, специалист назвал сыпь, отеки и повышенную температуру.

По словам врача, обычно зуд и другие симптомы проходят сами в течение одного-двух дней. Облегчить состояние помогут антигистаминные препараты, добавил он.

Ранее Агапкин в программе «О самом главном» назвал неожиданную причину проблем с сердцем. Специалист заявил, что тахикардию может спровоцировать острая пища.