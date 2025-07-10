Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:49, 10 июля 2025Экономика

В Европе захотели держать в тайне планы по отказу от российского газа

Еврокомиссия предложила странам ЕС скрывать планы по отказу от российского газа
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Janis Laizans / Reuters

Еврокомиссия обратилась к странам ЕС с идеей сохранения в тайне национальных планов поэтапного отказа от российского газа. Об этом сообщает агентство Reuters, ссылаясь на проект постановления ЕК, предусматривающий запрет на покупку газа из России к концу 2027 года.

Соответствующие намерения важно позиционировать как промышленную тайну и не раскрывать ее без согласия самих стран, приводит западное агентство проект текста, отредактированного Данией, принявшей председательство в ЕС. Скрывать эти сведения хотят от других стран — участниц Евросоюза и внешних игроков, но при этом их планируют утверждать с Брюсселем.

Такая мера предложена в качестве уступки Еврокомиссии странам ЕС, так как этот документ должен быть одобрен всеми государствами сообщества. В Словакии ранее сообщили о неудовлетворенности планами Еврокомиссии относительно российских энергоресурсов. Страна также заблокировала 18-й пакет антироссийских санкций, отметив, что такое решение будет действовать до тех пор, пока ЕК не исключит Словакию из газовых запретов.

С протестом против идеи Еврокомиссии запретить импорт энергосырья из РФ в Словакии выступили в конце июня. Полная остановка поставок российских энергоресурсов, запланированная на начало 2028 года, является недопустимой, добавили там. В отсутствие тщательной подготовки и продуманных механизмов компенсации энергобезопасность Словакии может оказаться под угрозой, предупредили в Ассоциации союзов и объединений работодателей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Российский курсант расправился со своим командиром. Он связал стропы его парашютов перед прыжком

    Подтверждена важность сексуального удовольствия для женщин после менопаузы

    Москвичей предупредили об опасности

    В российском городе загорелась ТЭЦ

    Медведь разорил палаточный лагерь ради сладостей и прихватил с собой паспорт

    Собянин заявил о четвертом сбитом на подлете к Москве беспилотнике

    Двое мужчин бросились спасать тонущего ребенка-инвалида и сами захлебнулись

    В России появился путеводитель по промышленному туризму

    В МИД России ответили на угрозы Трампа

    Певица Слава похвасталась кольцом за 17 миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости