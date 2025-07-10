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14:30, 10 июля 2025Россия

В Госдуме ответили на вопрос о защите российских солдат от украинского химического оружия

Депутат Ивлев: ВС России имеют всю необходимую защиту от химического оружия ВСУ
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Виталий Аньков / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России имеют всю необходимую защиту от химического оружия, используемого украинскими войсками. Об этом заявил депутат Госдумы, генерал-майор запаса Леонид Ивлев, чьи слова приводит ТАСС.

По его мнению, применение химического оружия не даст успеха Вооруженным силам Украины (ВСУ).

«Наши войска защищены от такого вида оружия массового поражения, а вот потравить сами себя на Украине и своих милитаристских спонсоров из граничащих стран Европы смогут вполне», — сказал парламентарий.

До этого Ивлев заявлял, что Минобороны России неоднократно фиксировало использование ВСУ хлорпикрина. Также в ходе специальной военной операции (СВО) были обнаружены следы слезоточивого газа. Как утверждал депутат, Киев запрашивал у НАТО машины для применения химоружия, а также десятки тысяч комплектов противохимической защиты.

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