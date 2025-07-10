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12:56, 10 июля 2025Россия

В Кремле заявили об изменившихся реалиях на земле на Украине

Песков заявил, что реалии на земле на Украине меняются ежедневно
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Реалии на земле на Украине и на линии фронта в зоне проведения специальной военной операции (СВО) меняются ежедневно. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Реалии на земле меняются каждый день», — обозначил Песков, указав, на то, что Москва ожидает от Киева сигналов о выходе на новый раунд переговоров.

Пресс-секретарь российского президента добавил, что СВО продолжится до тех пор, пока не станет возможным достичь целей России мирным путем.

Ранее в Кремле заявили, что Москва ждет сигналов из Киева о желании или нежелании выходить на третий раунд переговоров. На данный момент информации о возобновлении диалога нет.

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