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15:55, 10 июля 2025Бывший СССР

В работе украинской ПВО заметили странности

«Изнанка» показала видео работы украинской ПВО с задержкой
Семен Александров (старший редактор отдела Мир)

В работе системы противовоздушной обороны (ПВО) Вооруженных сил Украины (ВСУ) заметили странности. Видео с задержкой работы мобильного ПВО показал Telegram-канал «Изнанка».

Отмечается, что на видео слышен полет российских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) типа «Герань».

«На видео слышно, как "Герань" сначала прилетает по цели, а только через несколько секунд мобильное ПВО ВСУ начинает стрелять в воздух», — говорится в сообщении.

Ранее Telegram-канал опубликовал кадры удара оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер» по пункту временной дислокации морпехов ВСУ в районе населенного пункта Баратовка в Николаевской области.

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