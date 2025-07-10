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15:45, 10 июля 2025РоссияЭксклюзив

В России допустили сокращение трудового дня в жару для нескольких групп работников

Депутат Бессараб: Возможно сокращение рабочего дня в жару
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Работодатель может сокращать трудовой день для сотрудников, работающих на открытом воздухе в жару, заявила в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Светлана Бессараб. Она также напомнила об обязанности работодателя соблюдать температурный режим в офисных помещениях.

«У нас есть постановление Роспотребнадзора, в соответствии с которым работодатели обязаны контролировать соблюдение температурных режимов, режима влажности и так далее. В офисе это обеспечивается с помощью вентиляции и кондиционирования», — сказала политик.

При работе на открытом пространстве в жару работодатель, напомнила Бессараб, обязан обеспечить безопасность сотрудников. В случае повышения температуры, по ее словам, должны быть обеспечены перерывы для охлаждения, снабжение людей водой и возможное сокращение рабочего времени.

«Все это — обязанности работодателя по обеспечению безопасности труда. Если он не будет соблюдать эти правила — может понести ответственность вплоть до уголовной», — предупредила депутат.

Ранее жителей столицы предупредили о нашествии комаров в выходные, 12-13 июля. Обилие насекомых будет вызвано дождями в сочетании с жаркой погодой.

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