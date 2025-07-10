В России допустили значительное снижение ключевой ставки к концу года

Экономист Клепач: Ключевая ставка в России может снизиться до 15% к концу года

К концу 2025 года ключевая ставка России может снизиться на четыре-пять процентов, до 15-16 процентов. Таким мнение поделился главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач, его слова передает ТАСС.

«Раньше заявляли, что они снизят ставку. Есть вопрос — до какого уровня. То, что они выстраивали коридор, — это означает, что где-то до 18 процентов», — сказал Клепач, но пояснил, что из-за того, что экономика тормозится, а также с учетом позиции бизнеса, может произойти и более существенное снижение.

Клепач также подчеркнул, что перегрева экономики в России пока не было.

По итогам июньского заседания совет директоров регулятора снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов — с 21 до 20 процентов годовых. Она держалась на рекордно высоком уровне с конца октября 2024 года.