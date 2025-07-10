Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
05:26, 10 июля 2025Экономика

В России допустили значительное снижение ключевой ставки к концу года

Экономист Клепач: Ключевая ставка в России может снизиться до 15% к концу года
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

К концу 2025 года ключевая ставка России может снизиться на четыре-пять процентов, до 15-16 процентов. Таким мнение поделился главный экономист ВЭБ.РФ Андрей Клепач, его слова передает ТАСС.

«Раньше заявляли, что они снизят ставку. Есть вопрос — до какого уровня. То, что они выстраивали коридор, — это означает, что где-то до 18 процентов», — сказал Клепач, но пояснил, что из-за того, что экономика тормозится, а также с учетом позиции бизнеса, может произойти и более существенное снижение.

Клепач также подчеркнул, что перегрева экономики в России пока не было.

По итогам июньского заседания совет директоров регулятора снизил ключевую ставку на 100 базисных пунктов — с 21 до 20 процентов годовых. Она держалась на рекордно высоком уровне с конца октября 2024 года.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Замглавы МИД Богданова сняли с должности. Он объяснил отставку словами «уже пора»

    Россиянин описал девушек в одной стране Европы словами «очень любят взрослых мужиков»

    В России допустили значительное снижение ключевой ставки к концу года

    Над Пензенской областью сбили украинский беспилотник

    Медведь проник в дом и растерзал женщину

    Утомленным на работе парам дали совет по сохранению интереса к сексу

    Стало известно об успехе России в Сумской и Днепропетровской областях

    В США предрекли поражение Украине

    На сайте МИД Финляндии нашли инструкции для воюющих за ВСУ наемников

    Украине предрекли решающие месяцы в конфликте с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости