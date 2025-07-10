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07:26, 10 июля 2025Бывший СССР

В России объяснили сохранение государственности на Украине сильной пропагандой

Степашин: Правительству на Украине удается удерживать власть за счет пропаганды
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Unsplash

Действующее правительство Украины до сих пор существует за счет сильной пропаганды. Кроме того, сохранить государственность позволяет насильственная мобилизация, считает бывший премьер-министр России Сергей Степашин. Его слова передает РИА Новости.

«Сильная пропаганда. Очень сильная пропаганда и плюс насильственная мобилизация», — сказал Степашин. Он также напомнил, что после событий 2014 и 2022 годов население Украины сократилось на восемь миллионов человек — те, на кого не удалось повлиять, просто покинули страну.

Ранее Степашин заявил, что Украина не нужна Евросоюзу, потому что погрязла в долгах.

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