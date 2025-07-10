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16:01, 10 июля 2025Россия

В России отреагировали на сведения о применении ВСУ химического оружия

Депутат ГД Шеремет: Применение ВСУ химоружия говорит о приближении их краха
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) химического оружия в зоне проведения специальной военной операции (СВО) говорит о критическом состоянии и приближении их краха. Об этом заявил депутата Госдумы Михаил Шеремет, передает ТАСС.

Парламентарий отметил, что Россия неоднократно обращалась в международные институты с просьбой направить экспертов для фиксации использования химического оружия Киевом, однако реакции не последовало.

Шеремет также напомнил о начале войны в Ираке в 2003 году после того, как госсекретарь США Колин Пауэлл выступил в ООН с докладом об иракском «химическом оружии», продемонстрировав пробирку якобы с образцом опасного вещества. Под предлогом спасения мира от оружия массового уничтожения было совершено вторжение в Ирак.

«Хотя международное сообщество хорошо помнит ряд ярких примеров, таких как злополучные "пробирки Пауэлла". (...) В свете этих событий освободительная война против преступного украинского режима дает полное право России исключить всякое сюсюканье и избирательное применение своего нехимического мощного оружия, действуя еще более решительно», — отреагировал политик.

Ранее постоянное представительство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) уличило Запад в игнорировании применения ВСУ химоружия. В частности, сообщалось о полученных результатах исследований, проведенных сертифицированной ОЗХО химико-аналитической лабораторией Минобороны России.

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