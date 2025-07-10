Применение Вооруженными силами Украины (ВСУ) химического оружия в зоне проведения специальной военной операции (СВО) говорит о критическом состоянии и приближении их краха. Об этом заявил депутата Госдумы Михаил Шеремет, передает ТАСС.
Парламентарий отметил, что Россия неоднократно обращалась в международные институты с просьбой направить экспертов для фиксации использования химического оружия Киевом, однако реакции не последовало.
Шеремет также напомнил о начале войны в Ираке в 2003 году после того, как госсекретарь США Колин Пауэлл выступил в ООН с докладом об иракском «химическом оружии», продемонстрировав пробирку якобы с образцом опасного вещества. Под предлогом спасения мира от оружия массового уничтожения было совершено вторжение в Ирак.
«Хотя международное сообщество хорошо помнит ряд ярких примеров, таких как злополучные "пробирки Пауэлла". (...) В свете этих событий освободительная война против преступного украинского режима дает полное право России исключить всякое сюсюканье и избирательное применение своего нехимического мощного оружия, действуя еще более решительно», — отреагировал политик.
Ранее постоянное представительство России при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) уличило Запад в игнорировании применения ВСУ химоружия. В частности, сообщалось о полученных результатах исследований, проведенных сертифицированной ОЗХО химико-аналитической лабораторией Минобороны России.