В Госдуме ответили на угрозы США использовать «кнут» против России

Депутат Чепа: Многие санкции сегодня играют против США

Американский сенат и конгрессмены рассматривают определенные экономические санкции против России как очередной возможный аргумент давления, однако они могут сыграть во вред самим США, рассказал депутат Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп планирует использовать главу американского Минфина Скотта Бессента как «секретное оружие» против экономики России. Чиновник якобы может оставить президента Владимира Путина «беззащитным», когда американский лидер поменяет стратегию в отношении Москвы «с пряника на кнут».

Чепа отметил, что в США министра финансов Скотта Бессента характеризуют как жесткого переговорщика, который исходит только из интересов Америки. Вместе с тем многие в Вашингтоне осознают, что экономические санкции идут не на пользу прежде всего самим Штатам, указал он.

«Мы неоднократно слышали заявления американских аналитиков, в том числе и министров, что сегодня многие санкции играют против Соединенных Штатов Америки. И они эти санкции собирались в том числе отменять. Поэтому я думаю, что очередные попытки оказания давления на Россию будут безуспешными», — сказал депутат.

Ранее стало известно, что Трамп готов к введению новых санкций против России. Но он пойдет на такой шаг при условии расширения его полномочий по отмене уже введенных ограничительных мер.