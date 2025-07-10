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17:36, 10 июля 2025Силовые структуры

В России признали запрещенной информацию об ответах ЕГЭ, ОГЭ и ВПР в сети

В Москве суд запретил распространять в сети ответы ЕГЭ, ОГЭ и ВПР
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Люблинский суд Москвы признал запрещенной информацию о продаже ответов на ЕГЭ, ОГЭ и ВПР. ОБ этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

По иску прокурора соответствующие экзаменационные данные в интернете запрещены к распространению на территории России.

Основанием для обращения в суд послужили результаты мониторинга сети, который выявил незаконные ресурсы, предлагавшие желающим купить ответы на задания Единого государственного экзамена, Основного государственного экзамена, Всероссийских проверочных работ в 2025 году.

Ранее сообщалось, что Минпросвещения России с 1 сентября 2025 года введет единые нормы времени на выполнение контрольных и практических работ в школах страны.

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