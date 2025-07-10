В России произошел сбой в работе популярного мессенджера

Жители России пожаловались на сбой в работе Telegram

В России произошел массовый сбой в работе популярного мессенджера Telegram. С 20:00 до 21:00 по московскому времени поступило более четырех тысяч жалоб от пользователей, следует из данных сервиса DownDetector.

Больше всего жалоб — 1357 — поступило в 20:45. 37 процентов пользователей столкнулись с проблемами в работе мобильного приложения, еще 29 процентов заявляют о том, что им не приходят оповещения о новых сообщениях. У 23 процентов не работает сайт мессенджера.

В основном сбой затронул жителей Сибири. 19 процентов пользователей, сообщивших о проблемах с мессенджером, проживают в Новосибирской области, 14 процентов — в Республике Тыва, 9 процентов — в Красноярском крае.

В прошлый раз сбой в работе Telegram был зафиксирован 7 июля. Тогда он в основном коснулся жителей Москвы и Санкт-Петербурга.