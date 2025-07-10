Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:22, 9 июля 2025Интернет и СМИ

В России произошел сбой в работе популярного мессенджера

Жители России пожаловались на сбой в работе Telegram
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

В России произошел массовый сбой в работе популярного мессенджера Telegram. С 20:00 до 21:00 по московскому времени поступило более четырех тысяч жалоб от пользователей, следует из данных сервиса DownDetector.

Больше всего жалоб — 1357 — поступило в 20:45. 37 процентов пользователей столкнулись с проблемами в работе мобильного приложения, еще 29 процентов заявляют о том, что им не приходят оповещения о новых сообщениях. У 23 процентов не работает сайт мессенджера.

В основном сбой затронул жителей Сибири. 19 процентов пользователей, сообщивших о проблемах с мессенджером, проживают в Новосибирской области, 14 процентов — в Республике Тыва, 9 процентов — в Красноярском крае.

В прошлый раз сбой в работе Telegram был зафиксирован 7 июля. Тогда он в основном коснулся жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин снял с должности заместителя Лаврова

    Переговорные позиции Путина и Трампа по Украине сравнили

    Российский адвокат оценил последствия обучения в Йеле

    В Польше назвали Балтийское море внутренним морем НАТО

    Хуситы похитили гражданина России

    38-летний Джокович вышел в полуфинал Уимблдона

    Раскрыта причина ухода замглавы МИД России с должности

    Беременная Ида Галич опубликовала обнаженные фото

    Зеленский вновь призвал ужесточить антироссийские санкции

    Трамп высказался о расследовании после приостановки поставки вооружений Киеву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости