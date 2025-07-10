В России снизили налоговую нагрузку «Газпрома» по долгу Nord Stream 2 AG

Госдума ввела отменяющий дополнительную нагрузку по долгу Nord Stream 2 AG закон

«Газпрому» удалось избежать дополнительной налоговой нагрузки по задолженности швейцарской компании Nord Stream 2 AG, являющейся оператором «Северного потока — 2». Направленный на это закон сразу во втором и третьем чтениях приняла Госдума, сообщает ТАСС.

Задолженность по процентам по долговым обязательствам зарубежной компании, которая учтена в составе доходов российского налогоплательщика, тем самым признается нереальной к взысканию. В законе прописано, что налоговый агент и иностранный заемщик при этом должны входить в одну группу компаний, а прощению задолженности будет способствовать соглашение, которое утвердил иностранный суд. Еще одним критерием являются санкции, которые в отношении иностранной организации за последние три года ввели другие страны и объединения.

Данные нормы касаются правоотношений, возникших с начала 2025 года, и применяемых до конца 2029 года включительно.

По данным РБК, инициатором таких поправок в закон выступил российский Минфин. Их целью стало предотвращение дополнительной налоговой нагрузки на российский «Газпром» в связи с задолженностью швейцарской организации.

Ранее в «Газпроме» сообщили о прекращении введенного в мае 2022 года моратория на банкротство Nord Stream 2 AG. Суд швейцарского кантона Цуг в начале мая 2025-го в целях финансового оздоровления утвердил соглашение об урегулировании долга оператора «Северного потока-2», и в отсутствие обжалования этого решения отсрочка перестала действовать.

