Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:11, 10 июля 2025Экономика

В России снизили налоговую нагрузку «Газпрома» по долгу Nord Stream 2 AG

Госдума ввела отменяющий дополнительную нагрузку по долгу Nord Stream 2 AG закон
Лилиана Набиуллина (редактор)

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

«Газпрому» удалось избежать дополнительной налоговой нагрузки по задолженности швейцарской компании Nord Stream 2 AG, являющейся оператором «Северного потока — 2». Направленный на это закон сразу во втором и третьем чтениях приняла Госдума, сообщает ТАСС.

Задолженность по процентам по долговым обязательствам зарубежной компании, которая учтена в составе доходов российского налогоплательщика, тем самым признается нереальной к взысканию. В законе прописано, что налоговый агент и иностранный заемщик при этом должны входить в одну группу компаний, а прощению задолженности будет способствовать соглашение, которое утвердил иностранный суд. Еще одним критерием являются санкции, которые в отношении иностранной организации за последние три года ввели другие страны и объединения.

Данные нормы касаются правоотношений, возникших с начала 2025 года, и применяемых до конца 2029 года включительно.
По данным РБК, инициатором таких поправок в закон выступил российский Минфин. Их целью стало предотвращение дополнительной налоговой нагрузки на российский «Газпром» в связи с задолженностью швейцарской организации.

Ранее в «Газпроме» сообщили о прекращении введенного в мае 2022 года моратория на банкротство Nord Stream 2 AG. Суд швейцарского кантона Цуг в начале мая 2025-го в целях финансового оздоровления утвердил соглашение об урегулировании долга оператора «Северного потока-2», и в отсутствие обжалования этого решения отсрочка перестала действовать.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Ты не нужен, ты никого после себя не оставил». В Госдуме предложили ввести «налог на достойную старость» для бездетных россиян

    Высмеявшей девочку-квадробера певице посоветовали пройти психиатрическую реабилитацию

    В ЕС решили надавить на Россию одним способом

    В России назвали причину задержки третьего раунда переговоров с Украиной

    Рубио назвал ожидания США по Украине

    Госсекретарь США рассказал о новых предложениях России по Украине

    Сообщение о венке от Путина на прощании со Старовойтом признали ошибочным

    Простая привычка помогла снизить риск инсульта

    В России снизили налоговую нагрузку «Газпрома» по долгу Nord Stream 2 AG

    Рубио раскрыл причину разочарования Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости