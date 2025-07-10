В российском селе произошел куриный апокалипсис

Жители села Якшур-Бодья пожаловались на нашествие тысяч брошенных кур

Жители села Якшур-Бодья в Удмуртии пожаловались на куриный апокалипсис. 3000 брошенных кур заполнили улицы, об этом пишет «Подъем».

По словам местных жителей, кур привезли на одну их ферм для продажи, однако птицы разбежались и начали гибнуть. Теперь повсюду лежат тушки. Их находят в поле, где собирают ягоды, и на самой ферме. Жители жалуются на сильную вонь.

В администрации Якшур-Бодьинского района заявили, что кур привез на ферму частный предприниматель с местной птицефабрики, однако помещение, где их должны были временно содержать, оказалось непригодным. В ближайшие дни птиц собираются перевезти в другое место. Власти утверждают, что на фабрике кур осматривали ветеринары, которые подтвердили, что птицы здоровые. Хозяин кур также пообещал утилизировать тушки.

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