В США назвали смертоносным российский флот беспилотников

WSJ: России за год удалось создать смертоносный флот беспилотников

России удалось создать смертоносный флот беспилотников, наладив за год их массовое производство. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

«За последний год российские заводы начали массовое производство ударных беспилотников, создав смертоносный флот, который теперь почти ежедневно поднимается в небо над Украиной в рекордных количествах», — пишет издание.

В ночь на 9 июля Россия нанесла один из самых мощных ракетно-дроновых ударов по Украине за все время проведения специальной военной операции. Тогда под огнем оказались несколько украинских областей, в том числе и Киевская.