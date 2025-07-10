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04:43, 10 июля 2025Мир

В США предрекли поражение Украине

Подполковник Дэвис заявил, что решение Трампа по оружию не спасет Украину
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Unsplash

Подполковник Вооруженных сил (ВС) США в отставке Дэниэл Дэвис прокомментировал решение президента США Дональда Трампа возобновить поставки оружия Украине. Об этом он высказался в эфире индийского новостного каналу WION.

Дэвис подчеркнул, что пересмотр решения по оружию и более агрессивная риторика Трампа в отношении России не спасут Украину от поражения. «Россия продолжит прорывать украинскую оборону, пока та не развалится», — заявил он.

По мнению эксперта, США следует более внимательно отнестись к возможному мирного соглашению между Москвой и Киевом, а не способствовать эскалации конфликта.

Ранее Трамп обещал лидеру Украины Владимиру Зеленскому немедленно отправить 10 ракет-перехватчиков для Patriot. Кроме того, он заверил в содействии поиску дополнительных каналов поставки.

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