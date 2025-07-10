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07:39, 10 июля 2025Мир

В США Трампа уличили в отсутствии внятной стратегии по Украине

Экономист Сакс: Трампу не может разработать внятную стратегию по Украине
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Президент США Дональд Трамп из-за отсутствия необходимых знаний и компетентной команды не может выстроить внятную стратегию, которая позволила бы ему реагировать на внешнеполитические вызовы, в том числе на конфликт на Украине. С таким мнением выступил американский экономист и директор Центра устойчивого развития Колумбийского университета Джеффри Сакс, его цитирует РИА Новости.

«Очевидно, что у Трампа нет ни необходимых знаний, ни должной сосредоточенности, ни профессиональной команды, чтобы разработать стратегию. В итоге он действует импровизированно», — заявил Сакс. Он подчеркнул, что такой подход Трампа не всегда имеет успех.

Говоря о конфликте на Украине, экономист подчеркнул, что американский лидер не стремится разобраться в его глубинных причинах, поэтому применяет ситуативные меры.

Ранее Сакс заявил, что США не будут наращивать помощь Украине.

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