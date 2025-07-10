В Великобритании предупредили об угрозе закрытия пабов

В BBPA спрогнозировали закрытие 378 британских пабов из-за высоких налогов

Из-за высоких налогов в Великобритании в этом году будет закрываться по одному пабу в день. Такой прогноз озвучили в британской ассоциации пива и пабов (BBPA), пишет The Guardian.

В ассоциации, куда входит более 20 тысяч британских пабов, спрогнозировали — в 2025 году в Англии, Шотландии и Уэльсе закроется 378 пабов. Из-за этого рабочих мест лишатся 5,6 тысячи человек, добавили там.

Таким образом, число закрывшихся заведений в Великобритании по сравнению с прошлым годом может увеличиться. Тогда в стране закрылось 350 пабов. Причиной в BBPA назвали высокие налоги на коммерческую недвижимость, отметив, что правительство все еще может реформировать этот налог. Величина налога зависит от оценочной стоимости аренды помещения, уточнили там. Но пабы часто занимают дорогостоящие здания, а их прибыль при этом бывает низкой, указали в ассоциации пива и пабов.

Свой вклад вносят также высокие акцизы на пиво, НДС и дорогостоящая электроэнергия, подчеркнули в BBPA. Также, по мнению представителей ассоциации, заведения страдают из-за решения правительства увеличить взносы работодателей в национальное страхование и изменения правил утилизации отходов, согласно которому с пабов теперь просят двойную плату за переработку стеклянных бутылок.

В 2022 году из-за энергетического кризиса в Великобритании закрылось более тысячи пабов. До этого количество посетителей сократилось из-за пандемии коронавируса, а еще через несколько лет британские заведения столкнулись с возросшими счетами за электроэнергию из-за конфликта на Украине. Свою работу тогда прекратил бар знаменитого британского шеф-повара Джейми Оливера Cock в графстве Эссекс.