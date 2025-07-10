В зоне СВО заметили наземный дрон с колесами из мин

ВСУ собрали дрон-камикадзе с колесами из мин ТМ-62 в зоне СВО

Наземный дрон-камикадзе с колесами-минами заметили в распоряжении Вооруженных сил Украины (ВСУ). На соответствующий снимок обратил внимание Telegram-канал «Осведомитель».

Кустарная конструкция собрана в виде трехколесной тележки. Для экономии веса противотанковые мины ТМ-62 с импровизированными грунтозацепами установили вместо колес. Мина весом 9,5-10 килограммов несет около 8 килограммов взрывчатого вещества.

Можно предположить, что такой аппарат будет ощутимо уступать гусеничным дронам и роботизированным платформам с обычными колесами в проходимости. Подобные изделия активно применяют в зоне СВО.

Ранее в июле стало известно, что первую в России дальнобойную роботизированную платформу «Странник» со спутниковым управлением начнут применять в зоне СВО летом. Максимальная дальность действия аппарата — 30 километров.

В октябре 2024 года проект «Судный день» сообщил, что в зоне проведения СВО начали применять российский робототехнический комплекс «Крот». Колесная машина может нести несколько ТМ-62.