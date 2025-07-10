Власти объявили о примененных ВСУ по российскому региону снарядах с отравляющим газом

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбрасывали на Курскую область снаряды с отравляющим веществом. Об этом объявили в правительстве области, сообщение опубликовано в Telegram.
Как заявили чиновники, снаряды с хлором ВСУ применяли уже после того, как Курская область была полностью освобождена от оккупации.
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Также, по утверждению правительства региона, некоторые из сброшенных на регион снарядов имеют датчики, которые реагируют на металл, движение, звук. Власти предупредили местных жителей об опасности и призвали сообщать об обнаружении снарядов в МЧС.
Ранее сообщалось, что российские морпехи начали мстить за смерть мальчика, закрывшего собой мать при атаке ВСУ, — они стали писать на снарядах посвящения ребенку.