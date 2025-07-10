Власти объявили о примененных ВСУ по российскому региону снарядах с отравляющим газом

Правительство Курской области заявило о примененных по региону снарядах с хлором

Вооруженные силы Украины (ВСУ) сбрасывали на Курскую область снаряды с отравляющим веществом. Об этом объявили в правительстве области, сообщение опубликовано в Telegram.

Как заявили чиновники, снаряды с хлором ВСУ применяли уже после того, как Курская область была полностью освобождена от оккупации.

Также, по утверждению правительства региона, некоторые из сброшенных на регион снарядов имеют датчики, которые реагируют на металл, движение, звук. Власти предупредили местных жителей об опасности и призвали сообщать об обнаружении снарядов в МЧС.

Ранее сообщалось, что российские морпехи начали мстить за смерть мальчика, закрывшего собой мать при атаке ВСУ, — они стали писать на снарядах посвящения ребенку.