Внушительный арсенал заготовившего две бомбы россиянина попал на видео

ФСБ показала видео с агентом Киева, готовившим теракт в Крыму

ФСБ показала видео с жителем Ялты, готовившим теракт в Крыму по указанию из Киева, у него изъяты две бомбы. Запись опубликовало РИА Новости.

На кадрах видны спецназовцы, которые скручивают мужчину в камуфляжной одежде на проселочной дороге. У него изъят внушительный арсенал — на полу лежат военная амуниция, винтовка с прицелом, холодное оружие, взрыватели, компоненты боевых дронов, записи, литература. На корточках сидит задержанный.

Он говорит на камеру, что призывал убивать русских, собирал бомбы и передавал информацию об украинских прилетах по территории Крыма.

Агент Киева намеревался с помощью дрона атаковать правоохранителей на мероприятиях, посвященных Дню России.

