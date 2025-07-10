Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:23, 10 июля 2025Силовые структуры

Во ФСИН рассказали о пожаре в колонии Соликамска

ГУФСИН РФ по Пермскому краю: Пожар в ИК-1 Соликамска ликвидирован
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Пожар, произошедший в ИК-1 Соликамска, ликвидирован. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУФСИН России по Пермскому краю.

Среди сотрудников и осужденных пострадавших нет. На месте ЧП в настоящее время находятся руководство и сотрудники пермского управления ФСИН.

10 июля в 11:30 по местному времени поступила информация о возгорании в лесопильном цехе ИК-1. К тушению незамедлительно приступили ведомственная пожарная охрана колонии и сотрудники МЧС.

На время пожара производственные работы в цехе были приостановлены. Его площадь составила 800 квадратных метров.

ИК-1 — мужская исправительная колония строгого режима на 1070 мест, включая единое помещение камерного типа на 46 мест. ИК входит в объединение исправительных колоний №2 вместе с ИК-2, также известной как «Белый лебедь».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Киев горит». Россия почти 10 часов атаковала Украину баллистическими ракетами и сотнями «Гераней»

    В Москве завершилась церемония прощания с экс-министром транспорта Старовойтом

    Одна особенность тела Гоар Аветисян на видео в бикини смутила зрителей

    В Раде рассказали о планах Ермака по замене Зеленского

    С клуба РПЛ взыскали почти миллиард рублей

    Россиянам рассказали о подстерегающих летом инфекциях

    Стало известно об убийстве полковника СБУ в Киеве

    Экс-вокалист «Тараканов» снова не смог оспорить статус иноагента

    Подмосковный город заволокло дымом из-за загоревшейся крыши

    Шансы Банка России сбить инфляцию до 4 процентов оценили

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости