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06:15, 10 июля 2025Интернет и СМИ

Выступление Макрона в Британии прервали после оскорбления

Le Figaro: Трансляцию речи Макрона в Британии прервали из-за оскорбления
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Reuters

Трансляция речи президента Франции Эммануэля Макрона на королевском банкете в Британии, которую вел телеканал GB NEWS, была прервана после того, как ведущий обвинил французского лидера в нежелании говорить по-английски. Об этом написала французская газета Le Figaro.

В материале отмечается, что ведущий Патрик Кристис вмешался в ход трансляции, обвинив Макрона в неуважительном отношении к английскому языку.

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«Я собираюсь вмешаться, потому что Эммануэль Макрон, президент Франции, похоже, не считает нужным проявить вежливость и заговорить по-английски. Поэтому мы подождем и продолжим, если он это сделает, зная, что он прекрасно владеет двумя языками», — подчеркнул он.

Журналисты подчеркнули, что предвзятость британцев в области языка грозит крупным дипломатическим скандалом. Некоторые французы уже обвинили британское издание в провокации против Макрона.

Ранее в Британии объяснили странное поведение жены Макрона Брижит во время визита в Великобританию. Предполагается, что это связано с уходом из жизни ее сестры Анны-Марии Тронье.

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