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17:31, 10 июля 2025Силовые структуры

Вытолкнувший фельдшера на ходу россиянин ответит за свои действия

СК: Вытолкнувшему фельдшера на ходу в Ленобласти вменили хулиганство
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Уголовное дело о хулиганстве возбудили в отношении агрессивного пациента, который прямо на ходу вытолкнул фельдшера скорой помощи из машины в Ленинградской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

Предварительно, все произошло вечером 8 июля. Мужчина, находясь в машине скорой, вытолкнул 25-летнюю женщину-фельдшера на дорогу возле Низинского сельского поселения Ломоносовского района. Женщина упала на бордюр и получила перелом костей таза. Ее госпитализировали.

Известно, что агрессивного пациента из поселка Новоселье везли в больницу. При задержании сотрудники полиции заметили, что он был пьян.

Сейчас мужчина находится в камере в районном отделе МВД.

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