Вытолкнувший фельдшера на ходу россиянин ответит за свои действия

СК: Вытолкнувшему фельдшера на ходу в Ленобласти вменили хулиганство

Уголовное дело о хулиганстве возбудили в отношении агрессивного пациента, который прямо на ходу вытолкнул фельдшера скорой помощи из машины в Ленинградской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном следственном управлении Следственного комитета (СК) России.

Предварительно, все произошло вечером 8 июля. Мужчина, находясь в машине скорой, вытолкнул 25-летнюю женщину-фельдшера на дорогу возле Низинского сельского поселения Ломоносовского района. Женщина упала на бордюр и получила перелом костей таза. Ее госпитализировали.

Известно, что агрессивного пациента из поселка Новоселье везли в больницу. При задержании сотрудники полиции заметили, что он был пьян.

Сейчас мужчина находится в камере в районном отделе МВД.

