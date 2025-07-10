Выявлена неожиданная опасность орехов кешью

Allergy: Орехи кешью стали чаще вызывать опасные аллергические реакции у детей

Употребление кешью все чаще вызывает опасные аллергические реакции у детей — об этом сообщают ученые из берлинской клиники Charité. Их исследование, опубликованное в журнале Allergy, основано на данных Европейского реестра анафилаксии за 2007-2024 годы.

Из 5945 зарегистрированных пищевых аллергических реакций 1389 случаев были вызваны древесными орехами. Среди детей чаще всего причиной анафилаксии становился именно кешью (в 334 случаях), обогнав по частоте фундук (211 случаев) и грецкий орех (146 случаев). Причем тяжелые реакции нередко возникали даже после совсем небольшого количества кешью — меньше чайной ложки.

Большинство детей и взрослых не знали о своей аллергии: только 23 процента детей и 21 процент взрослых были заранее осведомлены о риске. При этом адреналин — основное средство экстренной помощи при анафилаксии — применялся крайне редко: всего в 13 процентах случаев у детей и 3 процентах у взрослых. Только при обращении к врачам частота применения доходила до 40 процентов.

Авторы подчеркивают: случаи анафилаксии, вызванной кешью, все чаще фиксируются у детей, что делает его одним из наиболее значимых аллергенов среди орехов.

Ранее ученые выявили удивительную пользу грецких орехов. Оказалось, они могут снижать уровень воспаления и риск рака кишечника.