Задержания азербайджанских воров в законе в России объяснили

Редактор «Прайм Крайм» Харина: В задержаниях азербайджанских воров нет политики

В задержаниях азербайджанских воров в законе Заура Шипилова и Вагифа Сулейманова нет политики. Об этом «Ленте.ру» рассказала редактор информационного агентства (ИА) «Прайм Крайм» Лиля Харина.

По ее словам, воры пойманы не для «обменного фонда», так как они не нужны Азербайджану. На них давно в России собран материал по статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ. «Вопрос только в том, когда ему дадут ход. Эта система отлажена», — говорит Харина.

Редактор также отметила, что сейчас все воры находятся «под колпаком», и для каждого есть крючок, на который, при необходимости, его можно быстро поймать. В случае с азербайджанскими ворами сделано это могло быть для того, чтобы Сулейманов повлиял на диаспору.

Подробности о том, как это отразится на криминальном мире России, можно прочитать здесь.