Замначальника штаба командования сил НАТО прибыл в Армению

В Армению прибыл замначальника штаба командования сил НАТО Мид

Заместитель начальника штаба командования объединенных вооруженных сил НАТО Джон Мид прибыл в Армению. Об этом передает РИА Новости.

Отмечается, что в Ереване он встретился с главой генерального штаба Армении Эдвардом Асряном, в ходе встречи обсуждались вопросы сотрудничества.

«Эдвард Асрян принял заместителя начальника штаба командования объединенных вооруженных сил НАТО в Брюнсюме генерал-лейтенанта Джона Мида (...) десятого июля», — указано в сообщении пресс-службы военного ведомства Армении.

В феврале 2025 года в Армении прошли тренировки для военных с участием представителей государств-членов и партнеров НАТО. Тогда в Минобороны Армении уточнили, что целью тренировок является укрепление сотрудничества республики с Североатлантическим альянсом.