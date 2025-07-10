Жена Джастина Бибера разделась на яхте до трусов

Американская модель Хейли Бибер разделась на яхте до трусов. Соответствующие фото появились на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Так, на одних размещенных кадрах 28-летняя жена канадского певца Джастина Бибера предстала в укороченной рубашке и брюках с желто-белым принтом. На других снимках манекенщица решила отказаться от штанов и продемонстрировала на камеру полуобнаженные ягодицы в плавках от бикини. Ее внешний вид дополнили черная бандана, солнцезащитные очки и небольшие серьги.

Поклонники оценили съемку знаменитости в комментариях под постом. «Какая ты шикарная!», «Желтый цвет тебе очень идет», «Идеальная женщина», «Королева», «Прекрасный вид», — высказывались юзеры.

Ранее сообщалось, что Хейли Бибер приняла участие в новой рекламной кампании косметического бренда Rhode и вызвала ажиотаж в сети.