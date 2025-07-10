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09:05, 10 июля 2025Из жизни

Жених поехал за обручальными кольцами и попал в смертельную аварию

В Великобритании жених поехал за обручальными кольцами и разбился
Юлия Юткина
Юлия Юткина

Фото: Essex Police

В городе Челмсфорд, Великобритания, жених не дожил до свадьбы из-за уснувшего водителя. Об этом сообщает Essex Live.

44-летний Энди Рейнер поехал с друзьями на мотоциклах за обручальными кольцами. Он замыкал группу, поэтому единственный попал в смертельную аварию. Его сбил водитель мини-автобуса Уилл Дохматоб. Он уснул за рулем, не повернул в нужном месте, выехал на встречную полосу и спровоцировал столкновение. Дохматоб проснулся, только когда его машина улетела в кювет. Рейнера не стало на месте.

Это произошло в феврале 2024 года. В сентябре 2025 года у Рейнера была запланирована свадьба, к которой он активно готовился. Невеста Энди рассказала, что тот был добрым, веселым и заботливым. Он всегда старался помогать нуждающимся, делал почти всю работу по дому и радовал невесту тортами, которые пек сам.

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В ходе расследования выяснилось, что Дохматоб почти не спал за 31 час до аварии. Он был не только сонным и уставшим, но и употребил перед работой наркотики. Мужчина не имел права садиться за руль в таком состоянии.

Дохматоб уже имеет судимости, связанные с неаккуратным и нетрезвым вождением. В этот раз его приговорили к тюремному заключению на срок пять лет и девять месяцев.

Ранее сообщалось, что в Индии жениха сразил сердечный приступ прямо во время свадьбы. Причиной случившегося, по-видимому, были недиагностированные проблемы с сердцем.

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