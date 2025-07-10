Женщина пошла к премьеру Польши с канистрой бензина из-за одной проблемы

В Варшаве женщина с канистрой бензина попыталась проникнуть в канцелярию премьер-министра Польши Дональда Туска, чтобы обсудить кражу черепицы с ее крыши. Об этом сообщает RMF FM.
«Пожилая женщина направлялась в здание канцелярии премьер-министра. В руке она держала пятилитровую канистру, что вызывало подозрения у сотрудников спецслужб, находящихся на месте», — утверждается в публикации.
По данным представителя МВД Польши Яцека Добжиньского, женщине необходима была психиатрическая помощь, в связи с чем ее доставили в больницу. При этом попыток поджога женщина не совершала.
Ранее в Польше правоохранители ликвидировали банду граждан Украины, занимавшуюся похищениями нелегальных мигрантов для получения выкупа.