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14:56, 10 июля 2025Мир

Женщина пошла к премьеру Польши с канистрой бензина из-за одной проблемы

RMF FM: Женщина с канистрой бензина попыталась проникнуть в канцелярию Туска
Елизавета Мытарева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Leon Neal / Pool via REUTERS / Reuters

В Варшаве женщина с канистрой бензина попыталась проникнуть в канцелярию премьер-министра Польши Дональда Туска, чтобы обсудить кражу черепицы с ее крыши. Об этом сообщает RMF FM.

«Пожилая женщина направлялась в здание канцелярии премьер-министра. В руке она держала пятилитровую канистру, что вызывало подозрения у сотрудников спецслужб, находящихся на месте», — утверждается в публикации.

По данным представителя МВД Польши Яцека Добжиньского, женщине необходима была психиатрическая помощь, в связи с чем ее доставили в больницу. При этом попыток поджога женщина не совершала.

Ранее в Польше правоохранители ликвидировали банду граждан Украины, занимавшуюся похищениями нелегальных мигрантов для получения выкупа.

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