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07:07, 10 июля 2025Забота о себе

Женщинам объяснили нюансы секса во время менструации

Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Elena Chevalier / Shutterstock / Fotodom

Гинеколог Ольга Каплина заявила, что во время менструации женщинам можно заниматься сексом. Нюансы этого процесса она объяснила на своем YouTube-канале.

Как пояснила Каплина, лучше заниматься сексом в самом конце менструации. При этом важно, чтобы половой акт был комфортным для женщины с психологической точки зрения, подчеркнула она.

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При этом при обильных выделениях врач посоветовала отказаться от секса. Со случайным партнером, продолжила она, даже во время менструации важно использовать барьерные методы контрацепции. В противном случае, по словам медика, можно заразиться различными инфекциями, передающимися половым путем.

Ранее физиотерапевт Джо Уэйкфилд-Скарр заявила, что без бюстгальтера можно ходить только женщинам с маленькой грудью. Если бюст большой, то, по ее словам, он через некоторое время обвиснет.

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