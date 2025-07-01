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20:29, 1 июля 2025Забота о себе

Врач предупредила о последствиях отказа от бюстгальтеров

Врач-физиотерапевт: Если не ность бюстгальтер, грудь обвисает
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Unsplash

Врач-физиотерапевт, занимающаяся здоровьем груди, Джо Уэйкфилд-Скарр рассказала о последствиях решения отказаться от бюстгальтеров. Ее цитирует Metro.

По мнению Уэйкфилд-Скарр, отказ от бюстгальтера практически незаметен для женщин с маленькой грудью. Однако если она большая, такое решение может иметь определенные последствия. Доктор пояснила, что в среднем каждая грудь весит 750 грамм. «Это может быть проблемой, так как этот вес поддерживает только кожа и связки», — предупредила врач.

Специалистка уточнила, что с возрастом кожа растягивается, причем чем больше масса, давящая на нее, тем быстрее это происходит. «Если не носить бюстгальтер, то кожа растягивается еще быстрее, грудь обвисает, оставляя растяжки на коже», — объяснила Уэйкфилд-Скарр.

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Врач также отметила, что отказ от нижнего белья увеличивает риск, что под грудью начнут распространяться бактерии и грибки. По ее словам, при контакте кожа к коже образуется влажная среда, идеальная для микроорганизмов.

Ранее гинеколог Белен Гомес предупредила, что неправильная стирка купальника чревата возникновением половых инфекций. По ее словам, стирать купальник нужно каждый раз после использования.

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