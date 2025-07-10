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18:39, 10 июля 2025Путешествия

Звезда K-pop вместе с друзьями изнасиловал пьяную туристку и оказался за решеткой

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: News In Star / Wikimedia

Звезда K-pop-музыки вместе с друзьями изнасиловал пьяную туристку в Сеуле и оказался за решеткой на три года. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 31-летний Мун Тэ Иль был участником группы NCT. В 2024 году он и его сообщники познакомились с туристкой в баре в популярном корейском квартале для вечеринок. Спустя время девушка сильно опьянела, а парни воспользовались этим и отвезли ее в дом. Там Тэ Иль и его друзья по очереди изнасиловали новую знакомую.

Расследование дела длилось несколько месяцев. Муна выгнали из NCT сразу после появления слухов о насилии. Помимо тюремного срока, суд обязал артиста пройти курс лечения у психиатра.

Ранее 19-летняя девушка подверглась групповому изнасилованию после вечеринки на курорте Марбелья, Испания. Девушка отдыхала вместе с подругами в ночном клубе и познакомилась там с двумя британскими туристами, которые пригласили компанию на арендованную виллу.

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