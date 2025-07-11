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22:27, 11 июля 2025Мир

Американский генерал призвал НАТО увеличить число ракет для сдерживания России

Генерал Рафферти: НАТО потребуется больше дальнобойных ракет для сдерживания РФ
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Benoit Tessier / Reuters

Генерал-майор США Джон Рафферти заявил агентству Reuters, что в связи с усилением наступления России на Украину странам НАТО и Европы необходимо увеличить производство оружия большой дальности.

«Российская армия сегодня больше, чем была, когда они начали войну на Украине», — подчеркнул Рафферти.

Уточняется, что ракеты большой дальности способны достигать глубины территории. По его словам, Россия весьма эффективно применяла это оружие в войне против Украины, поражая критически важные объекты инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что сторонники президента США Дональда Трампа недовольны дополнительными поставками оружия на Украину.

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