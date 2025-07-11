Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:00, 11 июля 2025Мир

Сторонники Трампа возмутились новыми поставками оружия Украине

Times: Сторонники Трампа недовольны дополнительными поставками оружия на Украину
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ukrainian Armed Forces / Handout / Reuters

Сторонники президента США Дональда Трампа недовольны дополнительными поставками оружия на Украину. Об этом пишет издание The Times.

«Объявление о поставке на Украину дополнительного оружия вызвало возмущение некоторых сторонников [Трампа], которые заявили, что не голосовали за это», — говорится в материале.

Как утверждается, многие сторонники движения MAGA (Make America Great Again — «Сделаем Америку снова великой») уже высказывали недовольство прямым участием США в конфликте Израиля и Ирана, и продолжающаяся поддержка Украины может вызвать аналогичную реакцию.

Ранее Трамп заявил, что оказание США военной помощи Киеву продолжается. По его словам, на Украину будет направлено еще некоторое количество вооружений, преимущественно оборонительных.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В РПЦ объяснили, почему на могиле покончившего с собой Старовойта установили крест. Прощание с экс-министром прошло без отпевания

    22-летняя девушка приняла симптомы рака за менструацию

    52-летняя Гвинет Пэлтроу восхитила фанатов фигурой в купальнике

    Загадочные следы исчезнувшего города нашли в России

    Российские врачи спасли женщину с огромной опухолью

    АК-12 сравнили с автоматами Калашникова прошлых поколений

    Вооруженный для мести россиянин тяжело ранил охранника магазина под камерой

    Спустя почти четверть века Китай снова начал покупать у Японии один товар

    Зеленский сменит послов Украины во множестве стран

    Толпа пьяных туристов заснула на улице популярного курорта Европы и разгневала местных

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости