Сторонники Трампа возмутились новыми поставками оружия Украине

Times: Сторонники Трампа недовольны дополнительными поставками оружия на Украину

Сторонники президента США Дональда Трампа недовольны дополнительными поставками оружия на Украину. Об этом пишет издание The Times.

«Объявление о поставке на Украину дополнительного оружия вызвало возмущение некоторых сторонников [Трампа], которые заявили, что не голосовали за это», — говорится в материале.

Как утверждается, многие сторонники движения MAGA (Make America Great Again — «Сделаем Америку снова великой») уже высказывали недовольство прямым участием США в конфликте Израиля и Ирана, и продолжающаяся поддержка Украины может вызвать аналогичную реакцию.

Ранее Трамп заявил, что оказание США военной помощи Киеву продолжается. По его словам, на Украину будет направлено еще некоторое количество вооружений, преимущественно оборонительных.

