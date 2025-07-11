Биткоину предрекли резкий рост до конца лета

Глава GIS Mining Крайко: Цена биткоина может достичь $135 тысяч к сентябрю

Уже к концу лета цена биткоина может достичь 135 тысяч долларов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опрошенных экспертов.

Появлению дополнительной ликвидности способствует подписанный президентом США Дональдом Трампом закон Big Beautiful Bill, отметил ведущий аналитик криптоброкера Cifra Markets Александр Крайко. Он предусматривает послабления по налогам, поддержку бизнеса и повышенные вычеты, напомнил спикер. Еще одним важным фактором Крайко назвал стабильный рост индекса S&P 500.

Следующей планкой, которой биткоин может достичь уже к началу сентября, является стоимость 135 тысяч долларов, заявил генеральный директор GIS Mining Василий Гиря. Коммерческий директор Intelion Антон Гонтарев назвал схожие оценки, при этом отметив, что к концу года может произойти еще более резкий рост, до 184 тысяч долларов.

При этом к августу, когда в Штатах вступят в силу повышенные тарифы на ввоз иностранных товаров, а рынок акций может скорректироваться, возможно временное снижение стоимости биткоина, допустили в сервисе по обмену криптовалют Whitebird.

Стоимость биткоина на бирже Coinbase 10 июля побила рекорд, увеличившись до 112 тысяч долларов за монету, а капитализация превысила 2,17 триллиона долларов. Криптовалюта вошла в топ-5 самых торгуемых активов, при этом самыми крупными остались Apple, Microsoft, NVIDIA и Amazon.

