Больше десяти тысяч взрывоопасных предметов уничтожили в Курской области

МЧС: В Курской области уничтожили свыше десяти тысяч взрывоопасных предметов

В Курской области с 10 августа 2024 года уничтожили свыше десяти тысяч взрывоопасных предметов. Об этом в Telegram-канале сообщило МЧС России.

«Специалисты МЧС России обнаружили и обезвредили вооружение из США, Великобритании, Румынии, Болгарии, Финляндии, Германии, Швеции, Испании и других стран», — говорится в сообщении.

При этом сотрудники ведомства часто встречали предметы кустарного производства, такие как мины, напечатанные на 3D-принтере. По информации МЧС, Вооруженные силы Украины маскировали взрывчатку в книгах, мягких игрушках, различном инвентаре, деньгах и сладостях.

Ранее стало известно, что украинские солдаты, покидая населенные пункты в Суджанском районе Курской области, оставляли на улицах и в жилых домах заминированные кошельки с деньгами и пачки купюр. Также российские саперы обнаружили заминированные сигареты.