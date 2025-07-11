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14:59, 11 июля 2025Россия

Больше десяти тысяч взрывоопасных предметов уничтожили в Курской области

МЧС: В Курской области уничтожили свыше десяти тысяч взрывоопасных предметов
Никита Абрамов
Никита Абрамов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

В Курской области с 10 августа 2024 года уничтожили свыше десяти тысяч взрывоопасных предметов. Об этом в Telegram-канале сообщило МЧС России.

«Специалисты МЧС России обнаружили и обезвредили вооружение из США, Великобритании, Румынии, Болгарии, Финляндии, Германии, Швеции, Испании и других стран», — говорится в сообщении.

При этом сотрудники ведомства часто встречали предметы кустарного производства, такие как мины, напечатанные на 3D-принтере. По информации МЧС, Вооруженные силы Украины маскировали взрывчатку в книгах, мягких игрушках, различном инвентаре, деньгах и сладостях.

Ранее стало известно, что украинские солдаты, покидая населенные пункты в Суджанском районе Курской области, оставляли на улицах и в жилых домах заминированные кошельки с деньгами и пачки купюр. Также российские саперы обнаружили заминированные сигареты.

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