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06:01, 11 июля 2025Бывший СССР

Украинские военные оставляли в Курской области пачку купюр со взрывчаткой

РИА Новости: ВСУ оставляли в Курской области пачку купюр со взрывчаткой
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Andrew Kravchenko / Pool / Reuters

Бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ), покидая населенные пункты в Суджанском районе Курской области, оставляли на улицах и в жилых домах заминированные кошельки с деньгами и пачки купюр. Об этом сообщил РИА Новости командир саперной роты с позывным Ишим.

Он рассказал, что в Курской области была обнаружена пачка купюр, соединенная со спрятанной осколочной гранатой без боевой чеки. Также были обнаружены заминированные сигареты. «Боевой чеки нет, но сдетонирует 100 процентов», — отметил собеседник агентства.

До этого Ишим рассказал, что при отходе из Курской области ВСУ минировали все подряд, в том числе самые элементарные и детские вещи, например, игрушки. Он отметил, что украинские военные однажды заминировали плюшевого мишку. «Детские вещи подло минируют. Установили взрывное устройство», — уточнил военнослужащий.

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