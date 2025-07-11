Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
13:31, 11 июля 2025Культура

Чадов рассказал о необычном подарке от Анастасии Заворотнюк

Актер Андрей Чадов сообщил, что Анастасия Заворотнюк подарила ему ящик клубники
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Российский актер Андрей Чадов рассказал о знакомстве со звездой сериала «Моя прекрасная няня» Анастасией Заворотнюк. Об этом пишет сайт «Страсти».

«Она прекрасная. Познакомились в первый съемочный день. Она принесла мне ящик клубники», — рассказал Чадов о необычном подарке артистки.

По словам артиста, Заворотнюк была доброй и жизнерадостной. Он отметил, что актриса очень любила своего супруга фигуриста Петра Чернышева.

Ранее ведущая шоу «Натальная карта» Олеся Иванченко, которая сыграет главную роль в сериале «Няня Оксана», назвала Анастасию Заворотнюк одной из своих любимых артисток. Девушка отметила, что ее задевают слова о том, что она «заменит» актрису в предстоящем проекте.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Уже несколько дней в Подмосковье массово досматривают грузовики. В них ищут дроны. Что известно?

    Пролетающий над Киевом пассажирский самолет сняли на видео

    Ким Кардашьян продефилировала в серьгах за 29 миллионов рублей

    Нардеп Украины попал под подозрение из-за неожиданной связи

    Россиянин разозлился на дочь-школьницу и сломал ей ногу

    Россиянин поднял штангу весом 410 килограммов

    Россиянин вышел из дома узнать о происходящем и попал под удар ВСУ

    Россиянам покажут выступления популярных артистов в прямом эфире

    Женщина нашла в песке послание от влюбленных спустя 13 лет после отправки

    Кремль обратился к Европе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости