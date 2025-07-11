Джонни Депп рассказал о пережитом в детстве насилии

Актер Джонни Депп рассказал о жестокости со стороны матери

Американский актер Джонни Депп рассказал о том, как его мать Бетти Сью Палмер подвергала его физическому насилию в детстве. Его слова прозвучали в интервью изданию The Telegraph.

По словам артиста, Палмер применяла к нему физическое насилие. «Она била меня палкой, черт возьми, ботинком, пепельницей, телефоном — чувак, это не имело значения. Но я ей за это благодарен. Она научила меня, как не надо воспитывать детей. Просто делай все наоборот», — рассказал Депп.

При этом отмечается, что, несмотря на тяжелые времена в детстве, актер был близок с матерью вплоть до момента, когда ее не стало в 2016 году.

Ранее Джонни Депп заявил, что после развода с актрисой Эмбер Херд стал подопытным кроликом для движения MeToo.