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10:12, 11 июля 2025Культура

Джонни Депп рассказал о пережитом в детстве насилии

Актер Джонни Депп рассказал о жестокости со стороны матери
Вячеслав Иванов (Редактор отдела оперативной информации)

Фото: Guglielmo Mangiapane / Reuters

Американский актер Джонни Депп рассказал о том, как его мать Бетти Сью Палмер подвергала его физическому насилию в детстве. Его слова прозвучали в интервью изданию The Telegraph.

По словам артиста, Палмер применяла к нему физическое насилие. «Она била меня палкой, черт возьми, ботинком, пепельницей, телефоном — чувак, это не имело значения. Но я ей за это благодарен. Она научила меня, как не надо воспитывать детей. Просто делай все наоборот», — рассказал Депп.

При этом отмечается, что, несмотря на тяжелые времена в детстве, актер был близок с матерью вплоть до момента, когда ее не стало в 2016 году.

Ранее Джонни Депп заявил, что после развода с актрисой Эмбер Херд стал подопытным кроликом для движения MeToo.

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