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12:32, 11 июля 2025Силовые структуры

Фигуранта дела об ОПГ в Екатеринбурге оставили под стражей

В Екатеринбурге суд оставил в СИЗО Шахина Лалаева по делу о деятельности ОПГ
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

Суд Екатеринбурга оставил в СИЗО Шахина Лалаева по обвинению в расправе, которая была совершена группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает РИА Новости.

Адвокат Лалаева просил изменить меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей. Однако суд оставил решение без изменения — фигурант останется под арестом до 19 июля.

28 июня стало известно, что правоохранители задержали участников преступной группировки по подозрению в расправах 10-летней давности. По версии следствия, задержанные могли быть причастны к серии расправ, которые произошли в Екатеринбурге в 2001, 2010, 2011 годах.

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