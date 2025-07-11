Фигуранта дела об ОПГ в Екатеринбурге оставили под стражей

В Екатеринбурге суд оставил в СИЗО Шахина Лалаева по делу о деятельности ОПГ

Суд Екатеринбурга оставил в СИЗО Шахина Лалаева по обвинению в расправе, которая была совершена группой лиц по предварительному сговору. Об этом сообщает РИА Новости.

Адвокат Лалаева просил изменить меру пресечения на не связанную с содержанием под стражей. Однако суд оставил решение без изменения — фигурант останется под арестом до 19 июля.

28 июня стало известно, что правоохранители задержали участников преступной группировки по подозрению в расправах 10-летней давности. По версии следствия, задержанные могли быть причастны к серии расправ, которые произошли в Екатеринбурге в 2001, 2010, 2011 годах.