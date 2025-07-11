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14:42, 11 июля 2025Силовые структуры

Вынос сотрудниками Минобороны России изделий для РЛС показали на видео

ФСБ показала вынос изделий для РЛС осужденными сотрудниками Минобороны
Владимир Седов
Владимир Седов (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Два бывших сотрудника Минобороны были признаны виновными в хищении изделий, используемых при производстве радиолокационных станций (РЛС) зенитных ракетных комплексов российских ПВО и получили по семь лет лишения свободы. Их махинации при выносе деталей с завода попали на видео. Предоставленный ФСБ по Москве и Московской области видеоролик публикует «Лента.ру».

На кадрах видно, как сотрудники выносят готовые изделия с предприятия и кладут их в багажник дорогого внедорожника. На выезде они показывают охране документы, признающие данные детали бракованными и подлежащими уничтожению. После чего похищенное на автомобиле выносится с территории завода.

С 2012 по 2021 год осужденные вместе с подчиненными готовили фальшивые документы, признающие изделия бракованными и подлежащими уничтожению, а после вывозили их с предприятия и продавали через посредников. При попытке вывоза очередной партии всех причастных задержала ФСБ.

11 июля 2-й Западный окружной военный суд подтвердил законность приговора бывшему начальнику военного представительства Минобороны России, аккредитованного при научно-производственном предприятии (НПП) «Исток» имени Шокина, Александру Техану и его экс-заместителю Тимуру Сиюхову за хищение продукции военного назначения.

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