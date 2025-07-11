Вынос сотрудниками Минобороны России изделий для РЛС показали на видео

ФСБ показала вынос изделий для РЛС осужденными сотрудниками Минобороны

Два бывших сотрудника Минобороны были признаны виновными в хищении изделий, используемых при производстве радиолокационных станций (РЛС) зенитных ракетных комплексов российских ПВО и получили по семь лет лишения свободы. Их махинации при выносе деталей с завода попали на видео. Предоставленный ФСБ по Москве и Московской области видеоролик публикует «Лента.ру».

На кадрах видно, как сотрудники выносят готовые изделия с предприятия и кладут их в багажник дорогого внедорожника. На выезде они показывают охране документы, признающие данные детали бракованными и подлежащими уничтожению. После чего похищенное на автомобиле выносится с территории завода.

С 2012 по 2021 год осужденные вместе с подчиненными готовили фальшивые документы, признающие изделия бракованными и подлежащими уничтожению, а после вывозили их с предприятия и продавали через посредников. При попытке вывоза очередной партии всех причастных задержала ФСБ.

11 июля 2-й Западный окружной военный суд подтвердил законность приговора бывшему начальнику военного представительства Минобороны России, аккредитованного при научно-производственном предприятии (НПП) «Исток» имени Шокина, Александру Техану и его экс-заместителю Тимуру Сиюхову за хищение продукции военного назначения.