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22:06, 11 июля 2025Мир

Макрона назвали Наполеоном на пять минут

DM: Макрона назвали Наполеоном на 5 минут из-за срыва протокола короля Британии
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон. Фото: Ludovic Marin / Pool / Reuters

Президента Франции Эммануэля Макрона назвали Наполеоном Бонапартом на пять минут из-за срыва протокола короля Великобритании Карла III. Об этом пишет The Daily Mail (DM).

Отмечается, что политик, находящийся с трехдневным государственным визитом в Великобритании вместе со своей супругой Брижит, дважды нарушил протокол. «Эммануэль Макрон подвергся критике за то, что прошел перед королем Карлом III во время торжественного осмотра войск в Виндзорском замке», — пишет издание.

По словам автора статьи, второе нарушение королевского протокола произошло в Верхнем округе Виндзора. Французский лидер шел рядом с гренадерской гвардией, впереди короля, и похлопал капитана гвардии по спине. Согласно протоколу, к гвардейцу запрещено прикасаться во время церемонии.

Ранее сообщалось, что наряд президента Франции на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером удивил журналистов. Лидер Франции выбрал для разговора с британским премьером костюм-тройку с жилетом. «Он был одет в жилет — странно для такого жаркого дня», — говорится в публикации.

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