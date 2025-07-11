Макрона назвали Наполеоном на пять минут

DM: Макрона назвали Наполеоном на 5 минут из-за срыва протокола короля Британии

Президента Франции Эммануэля Макрона назвали Наполеоном Бонапартом на пять минут из-за срыва протокола короля Великобритании Карла III. Об этом пишет The Daily Mail (DM).

Отмечается, что политик, находящийся с трехдневным государственным визитом в Великобритании вместе со своей супругой Брижит, дважды нарушил протокол. «Эммануэль Макрон подвергся критике за то, что прошел перед королем Карлом III во время торжественного осмотра войск в Виндзорском замке», — пишет издание.

По словам автора статьи, второе нарушение королевского протокола произошло в Верхнем округе Виндзора. Французский лидер шел рядом с гренадерской гвардией, впереди короля, и похлопал капитана гвардии по спине. Согласно протоколу, к гвардейцу запрещено прикасаться во время церемонии.

Ранее сообщалось, что наряд президента Франции на встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером удивил журналистов. Лидер Франции выбрал для разговора с британским премьером костюм-тройку с жилетом. «Он был одет в жилет — странно для такого жаркого дня», — говорится в публикации.