Мерц назвал условие возврата России замороженных активов

Мерц: Россия должна выплатить Украине €500 млрд

Канцлер Германии Фридрих Мерц назвал условие, при выполнении которого Россия получит доступ к своим замороженным активам. Об этом он заявил во время выступления на Конференции по восстановлению Украины в Риме, передает издание «Страна».

По его словам, Москва должна выплатить Киеву 500 миллиардов евро в качестве компенсации материального ущерба. «Пока этого не произошло, Россия не должна и не будет иметь доступа к своим активам», — заявил политик.

В декабре прошлого года глава европейской дипломатии Кая Каллас указала, что возвращение России замороженных активов напрямую связано с компенсацией от причиненного Украине ущерба. Вместе с тем она усомнилась, что после таких действий от удерживаемых средств что-то останется из-за масштабов разрушений и стоимости восстановления.