Многодетным россиянам напомнили о скидках на оплату ЖКХ

Депутат Колунов: Многодетным россиянам полагается скидка на оплату ЖКХ от 30%

В России многодетным семьям предоставляют скидку на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом напомнил заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов в беседе с ТАСС.

Он указал, что минимальная скидка, установленная федеральным законодательством, составляет 30 процентов. «Однако часто регионы скидку делают больше — в Подмосковье, например, она может достигать 50 процентов», — уточнил депутат.

По его словам, она начисляется автоматически, когда семья становится многодетной. Помимо этого, в ряде регионов многодетные семьи могут не платить за содержание жилого помещения полностью или частично, добавил Колунов.

Ранее президент России Владимир Путин назвал поддержку многодетной семьи стратегическим приоритетом страны. Он подчеркнул важность дальнейшей эффективной работы над мерами демографической, экономической и социальной политики.